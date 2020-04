Domenica In, tutti gli ospiti di Mara Venier: le anticipazioni

Tanti amici e ospiti in collegamento con Mara Venier nella 31esima puntata di “Domenica In”, in onda donani, domenica 19 aprile, alle 14, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

L’appuntamento si aprirà con un’intervista al popolare attore Christian De Sica, poi spazio alla coppia Amadeus e Giovanna Civitillo. Max Giusti, reduce dal successo di ‘Pechino Express’, si collegherà insieme al giornalista e compagno di squadra Marco Mazzocchi, mentre l’etoile Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti si collegheranno dalla Spagna.



Elena Sofia Ricci interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Vivi e lascia vivere’, con lei anche il regista Ferzan Ozpetek che annuncerà una importante iniziativa, promossa con il sostegno dalla SIAE, per l’istituzione di una ‘Giornata dedicata ai Camici Bianchi’.



Gino Sorbillo e il sindaco Luigi De Magistris racconteranno come la città di Napoli sta affrontando questo periodo di emergenza, mentre il Prof. Francesco Le Foche darà alcune indicazioni su come potrebbe avvenire il graduale passaggio alla “Fase 2”.



Iginio Massari, noto chef e pasticcere, regalerà ai telespettatori una delle sue preziose ricette per preparare un buonissimo dolce.



Gli attori Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale si collegheranno per promuovere le repliche della seguitissima serie tv “L’ Allieva2”, in onda da domenica 19 aprile, su Rai1. La regia è di Roberto Croce. Ultimo aggiornamento: 22:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA