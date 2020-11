Domenica In anticipazioni, gli ospiti di Mara Venier: Renato Zero super ospite. In studio Alessandra Mussolini

La dodicesima puntata di Domenica In, in onda domani, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

LEGGI ANCHE:

Asia Argento ricorda Daria Nicolodi: «Chi ha la mamma non trema e io non riesco a smettere di tremare»

APPROFONDIMENTI EX CAPITANO Francesco Totti provato a Verissimo: «Ho passato dei giorni non...

La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato ad un ospite d’eccezione Renato Zero, che interverrà in studio per presentare il suo ultimo album ‘ZeroSettanta – Volume 1’ che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre. Zero si esibirà in studio tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier, le tappe più belle ed importanti della sua straordinaria carriera artistica.



Alessandra Mussolini, terza classificata a ‘Ballando con le stelle’, si racconterà tra carriera e vita privata, ripercorrendo le tante emozioni che ha vissuto durante la sua partecipazione allo show di Rai1 condotto con successo da Milly Carlucci.



Lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica vedrà ospite il Prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico, che interverrà in studio per presentare il suo libro pubblicato online ‘Si, andrà tutto bene’; in studio anche la giornalista Rai Giovanna Botteri, mentre in collegamento interverranno Giovanna Ralli e Ornella Vanoni, quest’ultima recentemente colpita da ‘Covid-19’. A conclusione della settimana dedicata alla ‘Campagna di sensibilizzazione Contro la Violenza sulle Donne’, interverrà in studio il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede; Enzo Gragnaniello si esibirà con il brano ‘Donna’ scritto per Mia Martini nel 1989 e dedicata a tutte le donne. La regia è di Flavia Unfer.



Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA