Domenica In, Federico Fashion Style: «Nei miei confronti c'è un pregiudizio»

Il salotto di Mara Venier di Domenica In, si apre con due ospiti di Ballando con le stelle, programma del sabato sera di Rai Uno. Ad aprire il pomeriggio Rai, c'è Federico Lauri, il parrucchiere noto come Federico Fashion Style, che quest'anno è tra i ballerini vip del programma condotto da Milly Carlucci.

«Nei miei confronti c' è un pregiudizio, io non sono un ballerino, ma i voti di ieri sera erano troppo bassi, secondo me i giudici non mi hanno neanche guardato», dice con amarezza Federico. «Sei un giudizio della perversione estetica», dice Diaco, ospite della Venier. «Tu non ti alleni, per te è solo una bella vetrina», aggiunge Mariotto.

«Io non fingo di essere Federico, voglio andare per gradi, non voglio fare cose esagerate se non ho il controllo del mio corpo». «Non devi abbozzare, rispondi», dice la Venier a Lauri, in riferimento alle critiche di Mariotto verso il parrucchiere.

Per la giuria di Ballando, infatti, il suo ballo è ordinario. «Ma sai che me ne frega a me» sottolinea il parrucchiere Federico Fashion Style: «Io ho una figlia di 4 anni, lei mi ha conosciuto così, ama il mio mondo, darei la mia vita per lei».

Solo lodi invece da parte di Mara Venier, che prima che fosse celebre, invitò Federico Lauri a casa sua. «Anni fa andai a casa di Mara Venier a Milano con tante buste - racconta il parrucchiere - perché volevo portarle il meglio, ma lei mi disse andate via, non voglio niente, poi mi richiamò e cenammo insieme, pensava che fosse uno scherzo».

