Domenica In, Elettra Lamborghini diserta il palco di Sanremo: non voleva incontrare Selvaggia Lucarelli

Monta il caso Elettra Lamborghini a Domenica In. Attesa nel salotto di Mara Venier, per l'occasione allestito sul palco dell'Ariston all'indomani della fine del Festival di Sanremo, la cantante ha deciso di disertare l'appuntamento a pochi minuti dal previsto ingresso in scena. Il motivo? La presenza della giornalista Selvaggia Lucarelli colpevole, secondo la Lamborghini, di averla aspramente criticata nei giorni della kermesse canora.

«Era vestita con un abito tutto d'oro, ma ha l'asciato l'Ariston e se n'è andata», annuncia Mara Venier., aggiungono in sala. La Lucarelli non ha perso occasione per criticarla: «Se decidi di fare questo mestiere devi affrontare i giornalisti, aveva una canzone mediocre e doveva puntare sulla simpatia e sull'autocritica invece di scappare».

Sul caso è intervenuto anche Francesco Facchinetti: «L'ufficio stampa di Elettra Lamborghini ha tempo fino al termine della trasmissione per spiegarci i motivi di questa scelta, noi siamo qui che aspettiamo». Mara Venier ha poi aggiunto: «Nel mio salotto abbiamo fatto far pace a diverse persone, poteva essere l'occasione anche in questo caso. E poi quest'anno Sanremo è stata l'edizione dei litigi e delle riappacificazioni, ad eccezione di quella tra Morgan e Bugo».

