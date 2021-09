Dodi Battaglia, morta la moglie Paola: «Ci ha lasciati stamani dopo una lunga malattia»

«È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia». Dodi Battaglia, storico componente dei Pooh, ha annunciato sui social la scomparsa di sua moglie.

Dodi Battaglia, scomparsa la moglie Paola

Paola Toeschi si è spenta dopo una lunga lotta contro la malattia. Dodi Battaglia ha scelto come immagine, sul suo profilo Facebook, un cielo blu con le nuvole bianche. In fondo, il marchio del chitarrista da sempre molto amato dal suo pubblico. Dodi Battaglia insieme a sua moglie Paola si sono sposati nel 2011 e insieme hanno avuto una figlia, Sofia. Paola Toeschi aveva reso pubblica la sua storia nel 2016 scrivendo l’autobiografia "Più forte del dolore". La perdita della moglie Paola segue per Dodi un altro importante lutto, quello del collega e amico Stefano D'Orazio. «Oltre che triste, per la mente umana è impensabile non poter riabbracciare i propri cari in un momento di difficoltà», aveva dichiarato.

La lunga lotta contro la malattia

La miglie di Dodi Paola lottava da anni contro un tumore al cervello ma le sue condizioni di salute sembravano migliorate negli ultimi tempi, come aveva raccontato il cantante a Verissimo a Novembre: «Sono io il vecchietto della famiglia, lei ha diciotto anni meno di me, dovrebbe essere il contrario, e invece. Grazie ai dottori, e a Dio, adesso sta bene, sono eternamente grato per questo. Sono esperienze che puoi raccontare intimamente solo con chi lo ha vissuto insieme a te».

Il dolore di Roby Facchinetti

Roby Fachinetti esprime su instagram il prorpio dolore per la morte di Paola: «Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna».

