Da Eros a Jovanotti, Giorgia, Celentano e per Elodie un nuovo album con brani scritti anche dal genio ascolano “Dardust”, ecco tutti i dischi sotto l'albero

ANCONA - Riparte la musica italiana per risvegliare il mercato dei dischi, particolarmente toccato dalla pandemia. C’è un cauto ottimismo, forse dovuto anche all’arrivo di artisti di grosso calibro come Jovanotti, Elisa, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Adriano Celentano, Laura Pausini, Giorgia.



Il progetto

Jovanotti è atteso a un progetto innovativo intitolato “Il disco del sole”, preceduto dal singolo “Il boom” e dai cinque brani dell’Ep “La primavera”. Il 18 febbraio Elisa torna in gara sul palco dell’Ariston con “O forse sei tu”, brano che farà parte del suo doppio album di inediti “Ritorno al futuro/Back to the future”, un lavoro anticipato a fine novembre dal singolo “Seta”. Il 25 febbraio, anticipato dal singolo “Colibrì”, Cesare Cremonini si presenta con l’album “La ragazza del futuro”, il suo settimo da solista. Eros Ramazzotti arriva con il nuovo album dopo l’accordo con Vertigo su un progetto musicale innovativo legato ai concerti e ai dischi. Giusy Ferreri fa ritorno con un album di inediti: comprenderà anche il nuovo singolo “Gli Oasis di una volta” e la canzone “Miele” con cui torna in gara al prossimo festival di Sanremo.



Il debutto da solista

Dopo aver sciolto la band Thegiornalisti, Tommaso Paradiso fa il suo debutto solista il 4 marzo con l’album “Space cowboy” anticipato da cinque brani, fra cui “La stagione del cancro e del leone”. Di Adriano Celentano è in arrivo il nuovo album che uscirebbe in occasione del ritorno in televisione con il programma dal titolo “Il conduttore”. Dovrebbe arrivare entro giugno anche Laura Pausini con un album di inediti dopo la recente vittoria ai Golden Globe. A più di tre anni dall’album “Pop heart” Giorgia è attesa a un album di brani inediti ormai quasi pronto. Elodie torna con un nuovo album con brani scritti anche da Elisa, Mahmood, Marracash e dal genio ascolano Dario “Dardust” Faini. L’album viene anticipato dal singolo “Vertigine”. È in attesa di pubblicazione il nuovo album anche Francesca Michielin con una ventina di canzoni.



I primi a gennaio

Il 7 gennaio esce “X2” il primo atteso album di Sick Luke. Dopo quasi quattro anni fa ritorno Noyz Narcos con “Virus” e il 14 Mara Sattei arriva invece con l’album di debutto “Universo”. “Tempisticamente” è il nuovo lavoro di Folcast dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, mentre “The violin twins” è il titolo dell’album di Mirko e Valerio. Il 14 gennaio inizia la stagione dell’amore con la compilation “Radio Italia Love 2022” di 24 canzoni in 2 cd, interpretate da alcuni dei migliori artisti italiani. Il 17 gennaio Murubutu torna con il suo nuovo lavoro in studio “Storie di amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali”. Si intitola “Golden hour” il nuovo ep di Tancredi dal 21 gennaio.



La compilation

Il 4 febbraio esce la compilation “Sanremo 2022” in doppio cd con le 25 canzoni dei cantanti in gara. Nuovo disco “Camouflage” per Ditonellapiaga, in gara al prossimo Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore. Daniele Silvestri è al lavoro sul nuovo album ma nel frattempo ci sarà un’anticipazione a breve. “Sotto un altro cielo” è il terzo singolo del trio Cantautrici, Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, che anticipa l’album ad aprile. Gianni Togni è al lavoro in studio per la realizzazione del nuovo album. “La gente libera” ha anticipato il nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti previsto in primavera.



Il fronte internazionale

Sul fronte internazionale il 14 gennaio il Wing Klan pubblica il nuovo album “Sky is the limit”; stesso giorno per Elvis Costello & The Imposters con “The boy named if” e anche The Lumineers pubblica l’album “Brightside”. La cantante norvegese Aurora torna il 21 gennaio con “The gods we can touch”, e John Mellencamp esce con “Strictly a one-eyed jack”; il 28 è pevisto “Temptations 60” dei Temptations. L’11 febbraio i finlandesi Amorphis fanno ritorno con “Halo”, e i Tears For Fears il 22 febbraio pubblicano “The tipping point”; a febbraio gli Scorpions ritornano con il nuovo album “Rock believer”. Il 4 marzo Stromae pubblica il suo terzo album di studio “Multitude” e l’11 Bryan Adams, neo fotografo per il calendario Pirelli 2022, torna con “So happy it hurts”. Infine arriviamo al 24 giugno quando i Porcupine Tree tornano con “Closure/Continuation”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA