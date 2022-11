Diodato torna live nel 2023: dieci nuovi appuntamenti in Italia (e non solo)

Dopo un tour mondiale che lo ha portato in Europa e negli Stati Uniti, Diodato torna live per dieci imperdibili date nella prossima primavera, che porteranno il cantautore nei più prestigiosi club delle principali città europee (Italia, Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca).

Le prossime dieci date

Dieci le date prodotte e organizzate da OTR LIVE: il 15 aprile il cantautore si esibirà al club Hall a Padova, il 20 aprile all’Alcatraz a Milano, il 22 aprile al Teatro della Concordia di Torino, il 27 aprile all’Estragon a Bologna, il 29 aprile all’Atlantico a Roma, l’11 maggio presso Clamores a Madrid, il 18 maggio al Maschinenhaus a Berlino, il 20 maggio al Café de la Danse a Parigi, il 26 maggio al club Bitterzoet di Amsterdam e infine il 27 maggio a Praga presso Palàc Akropolis.

Il brano inedito “SE MI VUOI” (Carosello Records) di Diodato è parte della colonna sonora di “DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO!”, film in cui l’artista appare realizzando per la prima volta uno speciale cameo da cui è tratto il videoclip ufficiale, in cui si immerge profondamente nelle atmosfere e nella storicizzazione cinematografica del fumetto italiano più famoso dagli anni 60. Con “SE MI VUOI”, Diodato torna a scrivere e interpretare un inedito legato a un progetto cinematografico, dopo il successo di “Che vita meravigliosa”.