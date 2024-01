Periodo impegnativo per il regista e produttore anconetano Gabriele Ogiva. Un film in lavorazione, un altro che gli ronza nella testa, e inoltre gli ultimi giri per festival al seguito dei suoi primi due documentari, bene accolti ovunque, spesso premiati.

Partiamo dal film in lavorazione. Di cosa si tratta?

«Tecnicamente si tratta di una docufiction, "Nel nome di Dina", una storia vera e intricata e dolorosa in cui mio malgrado mi sono ritrovato in mezzo e di cui, senza fare nomi, fornisco la mia versione»

Chi è Dina?

«Era una signora benestante che ho frequentato dal 2000 al 2010, quando è mancata. Mi aveva incaricato di creare una fondazione benefica intitolata a lei. È seguita una battaglia legale decennale che ho vinto in primo grado e in appello. Ma infine mi hanno escluso e l'eredità sarà gestita dal Comune di Ancona. Ritengo di aver subito una grande ingiustizia. Questo è un film di protesta e di denuncia. Ho scritto la sceneggiatura in pochissimo tempo, ho girato con eguale rapidità, con una brava e giovane attrice, Giorgia Di Girolamo. Ora sto ultimando la fase della post-produzione. A fine mese il film sarà pronto e lo iscriverò a vari festival».

A proposito di festival, i suoi film precedenti, "Gli anni folli della velocità" e "Addio in febbraio" hanno fatto il pieno di partecipazioni e riconoscimenti.

«È così. Pensi che "Gli anni folli della velocità" è uno dei documentari sportivi italiani più selezionati (una quarantina di festival) e premiati di sempre. Niente male, direi, per un'opera del tutto indipendente. A novembre ha partecipato al più importante festival italiano dedicato al cinema sportivo, il Paladino d'Oro di Agrigento, dove la protagonista, Elena Schiavoni, ha ottenuto una meritatissima nomination come miglior attrice. Sempre Gli Anni Folli sarà proiettato al Festival di Barcellona, il prossimo febbraio. Quanto all'altro film, "Addio in febbraio", è rientrato nella Selezione ufficiale del prestigioso CortoDino Film Festival, dedicato alla memoria di Dino De Laurentiis».

Tempo fa, in via confidenziale, mi aveva accennato a un altro progetto.

«Un film su Leopardi. Sì, lo so che Leopardi in questo momento è inflazionato al cinema, sono infatti diversi i film in lavorazione. Il mio però sarebbe l'unico ad avere come attore protagonista Giacomo in persona: perché sarebbe un cartone animato».

La sceneggiatura è pronta?

«La sceneggiatura no, ma il soggetto sì. Non vorrei anticipare molto. Diciamo che immagino un inizio magico, sul modello di Harry Potter. Leopardi torna in vita, a Napoli, ed è spiazzato dalla modernità. Incontra una bambina scappata di casa. Con lei parla, gira la città. Dovrebbe essere un film capace di far incontrare il pensiero leopardiano ai ragazzi di oggi, e di dire qualcosa sul mondo di oggi. Niente di noioso, per carità: ho in mente diverse scene credo molto comiche. Mi serve un partner, uno studio specializzato nell'animazione. Lo stavo cercando, avevo un paio di contatti, poi ho sentito l'urgenza di fare il film su Dina. Ma è un progetto cui tengo, spero si realizzi».