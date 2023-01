Ascolti Tv 24 gennaio 2023, successo per Vite sospese. Nel daytime continua a crescere Diaco

Ascolti 24 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Black Out – Vite Sospese ha conquistato una media di 3.962.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio: 4.138.000 – 20.7%, secondo episodio: 3.781.000 – 23.1%). Su Canale 5 Storia Di Una Ladra di Libri si ferma a 1.291.000 e 8%. Su Rai2 cala un po’ Boomerissima 1.143.000 (6.9%). Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.04 – Le Iene 1.246.000 (9.2%). Su Rai3 CartaBianca 893.000 (5.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 928.000 (6.4%). Su La7 diMartedì 1.065.000 (6.2%) mentrediMartedì Più 350.000 (5.4%). Su Tv8 Sei Regali per Natale 365.000 (1.9%.) Sul Nove Parker 498.000 (2.8%).

Prime Time

In fascia Access Prime Time. Su Rai1 Soliti Ignoti 5.128.000 (23.5%.) Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.649.000 (16.7%). Su Rai2 Tg2 Post 830.000 spettator (3.8%). Su Italia1 NCIS 1.348.000 (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.398.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.662.000 (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia 967.000 (4.5%) e 896.000 (4.1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.643.000 (7.5%). Su Tv8 100% Italia 517.000 (2.4%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 533.000 (2.4%).

Nel daytime da segnalare la crescita ormai continua dì Pierluigi Diaco che raggiunge una media del 7% con picchi dell8% che a quell’ora per Rai2 valgono doppio, vista la concorrenza sulle altre reti.