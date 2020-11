Detto Fatto sospeso, ma va in onda la replica: «L’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo»

Secondo Epic fail di Rai 2 in meno di 24 ore. Dopo le accuse di sessismo per il tutorial su come fare la spesa il canale televisivo ha provato a mettere una toppa mandando in onda una replica con un'esperta di reggiseni che però ha spiegato il tema in un modo che non eleva particolarmente la figura femminile.

Valeria Fedeli, Senatrice del Partito Democratico, ha sottolineato la cosa dal suo profilo Twitter in cui ha scritto: «Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina @RaiDue ha mandato in onda una replica di #DettoFatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla #Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo?». Una scena simile quindi a quella finita nel vortice delle polemiche e dire che il programma in questione, tutto sommato, dovrebbe essere rivolto principalmente proprio a un pubblico femminile che non dovrebbe avere molto piacere a vedersi rappresentare in alcuni modi.

Male il primo tentativo, peggio il secondo, si attende la terza gaffe in meno di 48 ore da parte del tanto discusso programma. Sperando di no.

Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina @RaiDue ha mandato in onda una replica di #DettoFatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla #Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo? pic.twitter.com/jEVQSyRZZr — valeria fedeli (@valeriafedeli) November 26, 2020

