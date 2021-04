Denise Pipitone , lite a Pomeriggio 5. L'avvocato Frazzitta furioso: «Ho sbagliato a venire». Poi se ne va. Barbara D'Urso reagisce così. Pochi minuti fa, in diretta su Canale 5, è scoppiato un acceso diverbio tra il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e la conduttrice Barbara D'Urso. Diverbio sfociato nell'abbandono della diretta da parte dell'avvocato. Ma andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI CASO CHIUSO Denise Pipitone e Olesya Rostova, il test del sangue spegne le... IN DIRETTA Denise Pipitone, l'indiscrezione di Pomeriggio 5: «Olesya... PRIMO PIANO Denise Pipitone, tv russa posticipa la puntata: ecco quando...

LEGGI ANCHE

Denise Pipitone, il conduttore della tv russa chiede scusa: «Ha deciso tutto Olesya»

Nel programma contenitore di Canale 5, si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni scomparsa da Mazara Del Vallo 17 anni fa. A 24 ore dalla messa in onda del programma russo - durante il quale sono stati confrontati i due gruppi sanguigni, scoprendo che Olesya e Denise non sono la stessa persona - Barbara D'Urso intervista in collegamento l'avvocato Frazzitta per sapere com'è andata. Il legale ripercorre la storia di Denise, svelando nuovi dettagli sulla sua sparizione: «In molti errenoeamente pensano che Denise è sparita mentre giocava fuori alla casa della nonna. In realtà, la bimba era in casa con la nonna. All'improvviso il cuginetto, vicino di casa, si è affacciato alla porta aperta, lei lo ha rincorso e ha svoltato l'angolo. Da quel momento è sparita. Il cuginetto è subito rientrato nella sua abitazione, di lei invece si sono perse le tracce».

Dopo la precisazione, arrivano le domande degli ospiti in studio. La prima è del direttore Alessi: «Ma come faceva Olesya a non conoscere il suo gruppo sanguigno, se era già stata nel nord della Russia per un confronto con un'altra famiglia? C'era un copione?». La domanda però fa infuriare Frazzitta: «Anche in questa trasmissione c'è una scaletta, ma non vuol dire che stiamo recitando». Alessi prova a controbattere, ma il legale s'infuria. «Ho fatto male a venire», dice. E lascia la diretta. Barbara D'Urso commenta così: «C'è stato un equivoco, penso che l'avvocato non abbia capito la domanda, non era ovviamente contro di lui. Mi dispiace che abbia lasciato la diretta così. Il mio cuore va comunque a Piera Maggio». La ricerca di Denise continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA