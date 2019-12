“Dea Medea” va in scena al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia

SENIGALLIA – Questo fine settimana ritorna al Teatro Nuovo Melograno la rassegna Contatto con lo spettacolo “Dea Medea”. L’appuntamento è sabato 7, alle ore 21, e domenica 8, alle ore 18. In scena gli attori-allievi del laboratorio Officina Nuovo Melograno condotto dall’insegnante e regista Catia Urbinelli che porteranno lo spettatore a percorrere e rivivere attraverso la visione, i suoni e un percorso emozionale interiore una storia senza tempo e luogo. Medea è una maga, donna, madre, che affronta e cerca di capovolgere il suo destino, ma lo fa come una comune mortale, dimenticandosi della sua potenza e della sua deità. Sul palco saliranno Cecilia Andreoli, Fabrizio Giacomozzi, Marco Violini, Patrizia Perticaroli, Roberto Carletti, Silvia Manoni. Contatto è una rassegna pensata per avvicinare al Teatro gli spettatori in una forma più diretta ed interattiva. La rappresentazione si svolgeranno nel foyer e gli spettatori sono invitati a portare una piccola sedia o un cuscino. Durante la serata verrà servita una bevanda calda. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nuovomelograno.it. Prenotazioni al numero 3895450774. L’evento è patrocinato dal Comune di Senigallia. Info: ufficiostampa@comune.senigallia.an.it e web www.comune.senigallia.an.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA