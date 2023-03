Dardust apre il tour al Ventidio Basso, il teatro storico diventa una discoteca. "Duality" è un trionfo

ASCOLI - Dardust in concerto al Ventidio Basso, teatro storico della sua città, Ascoli Piceno. E' finita con il pubblico che ha trasformato l'austero teatro in una discoteca trascinato dalla grande arte di Dario Faini, in arte Dardust. Uno spettacolo molto riuscito, applauditissimo, diviso in due parti come il nome del disco e del tour "Duality" impone, reso unico dalla maestria della fusione di musica e immagini.

Le due anime di dardust, al piano solo nella prima parte e alle tastiere elettroniche nella seconda, hanno restituito un artista nel pieno della maturità, capace di emozionare e suggestionare il pubblico. Dopo Ascoli il "Duality tour 2023" farà tappa il 7 marzo a Torino, l'8 marzo a Bologna, il 10 marzo a Prato, l'11 marzo a Roma (sold out), il 13 marzo (sold out) e 14 marzo (nuova data) a Milano, il 26 marzo a Berlino, il 29 marzo a Bruxelles, il 30 marzo ad Amsterdam e il 3 aprile a Londra.