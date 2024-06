Danzando memorie sul mare, il progetto che connette le tradizioni musicali del territorio e la danza contemporanea, conclude questa sera a Borgo Pace, alle ore 18, la sua prima fase. Il percorso di ricerca, che connette le tradizioni musicali marchigiane alla danza contemporanea, ha visto le comunità locali partecipare numerose e con entusiasmo ai laboratori e alle feste danzanti in un processo identitario di accumulazione di esperienze e pratiche che celebra le tradizioni del territorio creando un ponte tra passato e futuro.

L’indagine sulla memoria

Curato dal coreografo Stefano Mazzotta con il supporto dell’etnomusicologo Thomas Bertuccioli, per Hangartfest e Pesaro 2024, il progetto riprenderà il 28 agosto a Pesaro e culminerà il 1° settembre in un corteo festoso e danzante che partirà dal Parco Miralfiore per arrivare fino al porto e al mare. Danzando memorie sul mare è nato per indagare e riscoprire le memorie provenienti dal ricco vocabolario dei fondi musicali marchigiani, vere e proprie biblioteche che testimoniano tradizioni, usi e costumi, che diventano, nelle pratiche e nei momenti pubblici in dialogo con le comunità locali, occasione per riformulare e reinterpretare al futuro la tradizione. Il lavoro in spazi non convenzionali è una pratica già molto frequentata dalla compagnia Zerogrammi di Stefano Mazzotta: «Il mio lavoro è stato proprio una riflessione su come ciò che siamo derivi dalle nostre memore e radici che determinano la qualità dei nostri corpi e relazioni. Abbiamo cercato di ricostruire un dialogo con le tradizioni coreutiche e musicali del luogo, per capire in che modo potessero essere rigenerate. Le comunità ci hanno accolto con generosità, con desiderio di ascolto e relazione».

La conservazione

Un modo per preservare la memoria, ma come conservarlo? «La memoria si annida nei nostri corpi», prosegue Mazzotta «il suo riverbero ci dà già la prospettiva che nulla è perduto o si può perdere. Questo lavoro sarà comunque documentato e fruibile». La performance finale a Pesaro sarà dunque un modo per ripercorrere la storia della Furlana, una delle danze più antiche di questa zona da non confondere con il Saltarello del sud delle Marche. Da oltre 20 anni, Thomas Bertuccioli, etnomusicologo e fondatore dell’associazione Viva el Ball!, opera una ricerca delle radici musicali del territorio che, in questo caso, si è unito alla danza: «la musica, come la danza, sono sempre state tramandate oralmente ed è quindi fondamentale ritrovarne le tracce per continuare a trasmetterle alle generazioni future, per una rilettura in chiave moderna. Dal ballo col fiasco alla Manfrina, fino alla Furlana».

La modalità aperta

Questa sera, nel comune di Borgo Pace, a partire dalle ore 18, i danzatori della Compagnia Zerogrammi e i partecipanti al laboratorio proporranno le danze sviluppate nei giorni precedenti, con l’accompagnamento della musica del gruppo Viva el Ball. La modalità è aperta anche chi non ha partecipato ai laboratori. Ripercorrere oggi l’esperienza di queste tradizioni popolari è un’occasione per ricontattare quella radice sapiente da cui tutti noi proveniamo e re-informare i corpi circa la propria storia e il senso identitario dell’oggi, riconnettendo passato e presente.