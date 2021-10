Daniele Pecci, la sua famiglia allargata a Oggi è un altro giorno: «Ho due figli da due donne diverse»

Daniele Pecci, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai Uno parla della nuova fiction "Cuori", in onda domenica in prima serata, in cui interpreta il Professor Corvara. Davanti a Serena Bortone che gli chiede della sua famiglia allargata ammette la delicatezza nella gestione. Ora l'obiettivo della sua vita è la serenità.

LEGGI ANCHE

GFVip, il dramma di Soleil che scoppia in lacrime: «Il mio fidanzato morto di overdose»

Daniele Pecci a Oggi è un altro giorno

Daniele Pecci a Oggi è un altro giorno ripercorre i momenti più importanti della sua carriera di attore. Da quando è stato lanciato con la fiction di successo 'Orgoglio' alla scoperta del suo lato ironico in "Mine Vaganti" di Ferzan Ozpetek. «Mi hanno detto da un giorno all'altro che dovevo essere un sex symbol, ma non ha cambiato la mia vita».

Daniele Pecci a Oggi è un altro giorno

Daniele Pecci racconta di aver avuto due figli da due donne diverse. Ha avuto un figlio, Francesco, con la collega Barbara Bonanni, e una figlia dall'attrice Anita Caprioli. Poi una battuta sul suo futuro da interprete: «Mi mancano tantissimi ruoli da interpretare. Penso a MacBeth. Non l’ho mai fatto a teatro. Figure dannate? Sì, la tragedia, quella epica anche, sono molto legato a quel tipo di repertorio là. Mi considero ancora un giovane…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA