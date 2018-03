Isola, Bossari e il mistero dell'auricolare: «Tecnici hanno detto che è tutto vero»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Tra le mille polemiche legate all’, che Leggo.it non ha mancato di seguire, c’è stata anche quella legata all’utilizzo di un auricolare per i suggerimenti da parte degli autori per l’opinionista Daniele Bossari.Il tutto era iniziato con le prime battute del canna gate in cui l’ex vincitore del Grande fratello Vip era stato particolarmente pungente con Eva Henger. Il caso è poi caduto nel nulla, anche se “Novella2000” riporta le certezze di alcuni addetti ai lavori: “Daniele Bossari come Ambra Angiolini con l'auricolare per i suggerimenti? – scrive la rivista - Dopo lo scoop di Striscia la Notizia, in molti si sono affrettati a smentire il fatto che il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell'Isola dei Famosi sarebbe telecomandato dagli autori per scagliarsi contro Eva Henger. Bossari ha smentito lamentandosi con gli amici, ma alcuni tecnici dello studio hanno detto che è tutto vero”