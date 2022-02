Daniela Poggi, a Verissimo il dolore per la scomparsa del padre: «Ho fatto una promessa al Signore e l'ho mantenuta»

Daniela Poggi ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. L'attrice ha parlato della sua infanzia, della malattia della madre e della scomparsa del padre

LEGGI ANCHE

C'è posta per te, Pio e Amedeo: «Belen ha ricominciato il giro. Fedez ci ha cancellato...». Poi chiama Raoul Bova

APPROFONDIMENTI FIOCCO AZZURRO Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori, è nato Gabriele:... IL SIPARIETTO C'è posta per te, Pio e Amedeo: «Belen ha...

Daniela Poggi (Foto: Ansa)

Daniela Poggi ospite a “Verissimo”

Daniela Poggi ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale Cinque ha parlato della sua infanzia: «I miei genitori – ha spiegato - mi hanno mandata in collegio da piccola, ho sofferto ma anche imparato molte cose. Ero una delle tante, dovevo condividere lo spazio, le emozioni, magari anche il pasto non è facile, ma mi ha insegnato a vivere nell’unità con gli altri».

La mamma è stata malata di Alzheimer: «Le sono stata accanto, era diventata una bambina. La persona non esiste più, non la riconosci come non ti riconosce lei. Lo devi accettare e quando lo fai impari a convivere con un’altra dimensione dell’essere umano».

Nel 1991 la terribile notizia sulla malattia del padre: «Ho vissuto malissimo la malattia di mio padre, non volevo accettarla e ho combattuto con i medici. Gli hanno dato 6 mesi, per me era impossibile. Quando ho capito che non c’era niente da fare chiesi al Signore di non farlo soffrire e io in cambio promisi di andare a messa tutte le domeniche. L’ho mantenuta…».

Daniela ha scritto un libro, in cui ha parlato del problema dell’infertilità: «Per me è stata una grandissima sofferenza, un fallimento. Ci sono donne che non desiderano diventare madri, io faccio parte dell’altra categoria. Forse però ho procrastinato troppo nel tempo, ho avuto una gravidanza extrauterina e due interventi… La vita però poi mi ha donato una bambina di 5 anni, appena arrivata dal Perù che abita nel suo palazzo, sono diventata la sua seconda mamma, si chiama Ximena e ha compiuto oggi 25 anni, una donna straordinaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA