“Un soave non so che…” Daniela Barcellona a RaccontARTI

FANO – Mentre il Teatro si riappropria degli spazi cittadini e lancia gli eventi estivi a cielo aperto, in attesa di tornare in sala, prosegue l’appuntamento online con la serie RaccontARTI, realizzata da Fondazione Teatro della Fortuna e Orchestra Sinfonica G. Rossini.Venerdì 19 giugno, in streaming sul canale YouTube del Teatro della Fortuna, a partire dalle 19.00, si torna a parlare di opera lirica con un nome d’eccezione del panorama internazionale, specialista del repertorio rossiniano serio: il mezzosoprano Daniela Barcellona sarà la protagonista del nono episodio della serie dal titolo “Un soave non so che…”.Apprezzata per la “linea ampia, poggiata su un’emissione dalla solidità superba e quindi ferma, sicura, omogenea, con una morbidezza che il timbro fascinoso accentua e con uno sgranarsi delle colorature che restano tuttora senza paragone vincente”, Daniela Barcellona è nata a Trieste, dove ha compiuto gli studi musicali e vocali sotto la guida di Alessandro Vitiello. Dopo aver vinto prestigiosi concorsi internazionali come l’“Adriano Belli” di Spoleto, l’“Iris Adami Corradetti” di Padova e la “Pavarotti International Voice Competition” di Philadelphia, debutta come protagonista nel Tancredi al Rossini Opera Festival di Pesaro nel 1999.Da allora si afferma come interprete di riferimento dei ruoli “en travesti”, che la vedono protagonista dei più prestigiosi teatri al mondo, dalla Metropolitan Opera di New York al Teatro alla Scala di Milano, dalla Royal Opera House di Londra al Théâtredes Champs Elysées di Parigi, dalla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera al Teatro Real di Madrid, dal Festival di Salisburgo al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, solo per citarne alcuni.L’intervista è a cura di Paolo Rosetti, segretario artistico della Rossini, con il contributo di Maria Chiara Mazzi, docente di storia della musica al Conservatorio Rossini.L’ultimo episodio della serie RaccontARTI. che è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti dello spettacolo dal vivo, è in programma per venerdì 26 giugno. Una puntata che già si preannuncia singolare: un coro di voci per raccontare e delineare il protagonista assoluto della puntata conclusiva.A questo link si può accedere al canale www.youtube.com/FondazioneTeatrodellaFortuna