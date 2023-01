Maneskin, Damiano si rasa i capelli a zero: «Non fate finta di non sapere...». Le fan si ribellano

Damiano David frontman dei Maneskin si è tagliato i capelli quasi a zero. Il cantante romano ha sorpreso i suoi fan con un video che lo ritrae mentre si fa rasare dal barbiere cambiando quindi completamente il suo look. Il musicista ha poi postato una foto con il nuovo taglio sul proprio profilo Instagram, svelando a tutti i follower e alle fan il motivo della sua decisione.

L'annuncio di Damiano

Damiano David ha svelato il motivo del cambio look con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram sul quale ha scritto: «Non fate finta di non sapere». In questo modo il cantante ha annunciato il nuovo singolo dei Maneskin intitolato GOSSIP che vedrà duettare la band con Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine.

Le fan deluse

A molte ammiratrici di Damiano non è piaciuto molto il cambio di look, tanto che alcune si sono quasi disperate sui social e hanno commentato con frasi del tipo: «Vi prego ditemi che è solo uno scherzo», «Addio capelli di Damiano, non vi dimenticheremo mai» o ancora «Faccio finta di non aver visto nulla».