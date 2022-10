Damiano dei Maneskin in lacrime sul palco ricorda il nonno scomparso: «Questa è l'ultima canzone che ha sentito...»

Damiano David in lacrime. Il frontman dei Maneskin ha ricordato durante il concerto al Pepsi Center WTC in Messico il nonno morto pochi giorni fa e gli ha dedicato un momento emozionante sulle note dell'ultima hit, The Loneliest. «Questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito nella sua vita», ha confessato il cantante durante il concerto.

Cosa ha detto

«Come molti di voi sanno, mio ​​nonno è morto un paio di giorni fa. La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito nella sua vita», ha raccontanto Damiano David tra le lacrime durante il concerto del 26 ottobre.

Il video, diventato virale, è stato postato sulle diverse piattaforme social e ha raggiunto migliaia di visualizzazioni in pochi minuti: mostra il cantante visibilmente commosso nel ricordare la morte del nonno a cui era fortemente legato.

Era stato lo stesso Damiano ad annunciare la scomparsa con un post su Instagram: «Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all'ultimo secondo ti sei vantato di essere 'il nonno del cantante'. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo».