Poesia, filosofia, narrativa, musica e arti saranno le protagoniste, come sempre, di “Non a voce sola”, la rassegna curata da Oriana Salvucci, direttrice artistica, con la partecipazione, come madrina, di Lucia Tancredi. Si parte il 15 giugno da Castelfidardo, si finisce il 26 settembre a Jesi e in mezzo ci saranno altri 10 appuntamenti.

Il fil rouge

Il tema della 15esima edizione, o fil rouge come lo chiamano dall’organizzazione, è “Miracoli”. «I miracoli – si legge nelle note di presentazione della rassegna – appartengono alla teologia favolosa in cui l’invisibile si incarna nel visibile. Sono trasversali a ogni cultura, linguaggio e tempo. Annullano la distanza tra il desiderio e l’impossibile, creano passaggi. I miracoli preparano l’imminenza di un bene gratuito che non si può comprare e accumulare e fanno luce nei tempi oscuri».

Di miracoli si parlerà nel corso dei 12 appuntamenti, al via il 15 giugno con Serena Dandini. Al teatro Astra di Castelfidardo, alle 21,15 Dandini parlerà di Ribellione e Gloria, affrontando il tema della rivincita di donne straordinarie di cui tratta nel suo ultimo libro “La vendetta delle muse”. Lucia Tancredi sarà due volte all’azienda agricola Angeli di Varano (Ancona), dove farà due lectio una su Vita Sackville-West e Virginia Woolf (21 giugno) l’altra su Colette (28 giugno). Prima di questa seconda data, Non a voce sola farà tappa a Grottammare il 22 giugno dove arriverà la giornalista, attivista e saggista Lea Melandri, che dialogherà con Tancredi. “Tremate, tremate le streghe son tornate”, che ha il sapore di un urlo di battaglia, è il titolo dell’ultima fatica letteraria di Barbara Alberti, che sarà in piazza Risorgimento a Chiaravalle il prossimo 4 luglio.

La filosofia

Saranno due i momenti filosofici, durante l’estate, con Umberto Galimberti. Il primo è in programma per il prossimo 16 luglio, quando farà la sua lectio “L’io e il noi” in piazza Roma a Camerano. Nell’altro, dove parlerà de “Lo spaesamento e l’etica del viandante”, sarà al teatro romano di Falerone il 13 settembre. Nel Fermano la rassegna sarà anche a Monte San Pietrangeli, il prossimo 22 luglio, nel chiostro del convento francescano. L’ospite di turno sarà Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo, che parlerà dei “Canti della gratitudine”, un sentimento a cui è arrivato tardi, ma che ritiene importante da avere verso il corpo, i luoghi, le altre persone.

Tappa a Montecassiano, il 25 luglio, con “Fitopolis la città vivente” a cura del botanico e saggista Stefano Mancuso, in piazza Unità d’Italia. Tancredi sarà anche nel chiostro di San Francesco a Monterubbiano insieme a Loredana Lipperini, il prossimo 9 agosto. Le due scrittrici dialogheranno e parleranno di Miracoli. Salto temporale fino al 6 settembre, a Camerino, dove arriverà Veronica Raimo. La talentuosa scrittrice romana parlerà del suo ultimo lavoro, “Niente di vero”. La chiusura della rassegna è in programma il 26 settembre a palazzo della Signoria di Jesi con la filosofa Adriana Cavarero che nella storica cornice del palazzo jesino dialogherà con Lucia Tancredi. Le due parleranno di “Donne che allattano cuccioli di lupo. Icone dell’ipermaterno”.