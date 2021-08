Da Neri Marcorè a "Il contadino cerca moglie", il meglio dell'estate in streaming

L’estate dello streaming non va in vacanza, e oltre alle serie tv e ai film in uscita ad agosto sono molti i contenuti disponibili per chi sia alla ricerca di cultura o di semplice svago per sfuggire alla calura estiva.

Sarà in streaming da domani in esclusiva in HD su ITsART, il servizio di video on demand lanciato lo scorso maggio, le Nuvole di Aristofane, commedia della grande tradizione classica portata quest’anno in Italia da Fondazione Inda – Teatro Antico di Siracusa per la regia di Antonio Calenda, le musiche di Germano Mazzocchetti e la coreografia di Jacqueline Bulnés. Metafora ancora attualissima sul potere della parola e della retorica, le Nuvole è solo l’ultimo in ordine di tempo dei contenuti culturali caricati sul palcoscenico virtuale di ITsART, che nel mese di agosto ha trasmesso esclusive in live streaming dal Teatro Regio di Torino (da questo palco anche l’opera buffa La serva padrona) e dal Teatro Greco di Siracusa, dal concerto sinfonico con il maestro Zubin Mehta sul podio all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Strepsiade aiuta il figlio recandosi da Socrate, ma ben presto si rende conto che gli insegnamenti tramandati dal filosofo si rivelano inadatti.

Neri Marcorè e la Divina Commedia

Sempre in esclusiva ma già disponibili su ITsART - per cui non occorre sottoscrivere abbonamento, ma pagare, ove richiesto, il contenuto selezionato - anche Le Divine Donne di Dante con Neri Marcorè, sulle (poche) divine donne che nella Divina Commedia si imbattono in circa cinquecento personaggi maschili. Nello spettacolo, nato da un’idea di Francesca Masi, Neri Marcorè, trasporta lo spettatore in un viaggio che alterna la lettura delle terzine più significative all’esecuzione di brani di musica leggera italiana e straniera.

Su tutt’altro fronte, quello dell’evasione, la piattaforma Discovery + questo mese propone la nuova edizione del reality in otto puntate condotto da Gabriele Corsi, Il Contadino cerca moglie (in cui cinque contadini single cercano l’anima gemella incontrando tre ragazze di città) e dal 7 agosto il viaggio a bordo del “Beauty Bus” di Federico Fashion Style, l'hair stylist che col suo salone di bellezza itinerante aiuta le donne a riscoprire e valorizzare la propria bellezza interiore ed esteriore.

