Il recupero, a settembre, di Drusilla Foer e il progetto speciale con Glauco Mauri creano un ponte ideale tra le due stagioni, a cavallo dell’anno di Pesaro capitale italiana della cultura, del teatro Rossini. Un crocevia di programmazione e motore per l’intero panorama nazionale dello spettacolo dal vivo. Presentata, come sempre, in occasione dell’ultimo spettacolo in programma, a settembre riparte un viaggio non privo di emozioni con 9 spettacoli in abbonamento e 2 progetti speciali, per un totale di 41 appuntamenti.

La partenza

La stagione si inaugura, dal 10 al 13 ottobre, con “Mephisto. Romanzo di una carriera”, dal libro più famoso di Klaus Mann (figlio di Thomas), con la regia di Andrea Baracco: una storia inquietante e vera che attraversa la nostra contemporaneità. Ripartirà da Pesaro (7-10 novembre) Grease, il cavallo di battaglia della Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi, sull’onda di un successo che ha acceso le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania. Ritorna sul palcoscenico pesarese Emma Dante con lo spettacolo che conclude la trilogia di attraversamento delle fiabe de Lo cunto de li cunti di Basile: ben 16 attori in scena per Re Chicchinella, dal 19 al 22 dicembre. “Ti sposo ma non troppo” con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, che firma anche la regia, dal 9 al 12 gennaio mescola con abilità la leggerezza della commedia con un mood romantico. Gradito ritorno anche per un regista come Peter Stein che affronta tre “scherzi scenici” di Cechov (L’orso, I danni del tabacco, Domanda di matrimonio) riuniti sotto il titolo Crisi di nervi con un super cast di attori capitanati da Maddalena Crippa (30 gennaio-2 febbraio).

Lungo viaggio verso la notte arriva in scena dal 20 al 23 febbraio con Gabriele Lavia, che firma anche la regia, e Federica Di Martino. Il testo, dopo la morte di Eugene O’Neill vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957 ed è considerato il capolavoro del drammaturgo statunitense. Una commedia tra illusione e realtà è la nuova scommessa teatrale di Ferzan Ozpetek che, dopo Mine vaganti, sceglie di portare sul palco Magnifica presenza (6-9 marzo) con un cast in via di definizione. Si gioca e si ride con la musica e le canzoni grazie a Elio protagonista di “Quando un musicista ride” (20-23 marzo), diretto da Giorgio Gallione, in un attraversamento dei testi di Fo, Gaber, Jannacci, Cochi e Renato, fino a Flaiano e Marchesi.

Il gran finale

La conclusione della stagione dal 3 al 6 aprile è con Casanova, nuovo lavoro del regista pesarese Premio Ubu 2021 per la miglior regia Fabio Condemi, con un lavoro tratto dalle memorie autobiografiche del pensatore e filosofo veneziano Giacomo Casanova. Il primo dei due progetti speciali riguarda Glauco Mauri che porterà in scena (all’Annunziata dal 19 al 22 settembre) il meraviglioso “De profundis” di Oscar Wilde, parabola universale della sofferenza, del valore dell’arte e dell’amore; il secondo vedrà Alessandro Baricco salire sul palco insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Nicola Tescari, Roberto Tarasco) per leggere e “suonare” 7 capitoli del suo ultimo libro, Abel, definito dal suo stesso autore un western metafisico.