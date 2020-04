"Il Margherita a domicilio", l'iniziativa per vedere i film

CUPRA MARITTIMA - Bella iniziativa del Cinema Margherita di Cupra Marittima. «Carissimi amici spettatori - scrivono i gestori - non vi abbiamo dimenticati! Anzi, ci mancate tantissimo. Speravamo in un periodo più breve per poterci riabbracciare, ma la situazione è difficile, quindi, eccoci qui a condividere con voi questo momento.

Abbiamo pensato che, oggi più che mai, l’Arte può davvero essere anche cibo. Per questo abbiamo pensato di chiamare la nostra iniziativa "Il Margherita a domicilio", per farvi compagnia a casa vostra. Aggiungendo, magari, momenti di riflessione conforto e allegria. Insomma, una certezza al vostro fianco, come fossimo la pizza più amata dagli italiani!

Certo il grande schermo, il cinema, è spento. La magia tace. Dobbiamo adattarci alle possibilità che abbiamo a disposizione.

Vi consiglieremo alcuni film da vedere a casa, a volte gratuitamente, a volte suggerendovi piattaforme a pagamento (sempre indipendenti). Vi proporremo contenuti di approfondimento e dirette video. Insomma, ce la metteremo tutta per stare un po' insieme agli amici del Margherita". Questo è il link: https://www.cinemamargherita.com/in-salotto. © RIPRODUZIONE RISERVATA