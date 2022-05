Cristiano Malgioglio e la gaffe contro Chanel Terrero: «Discount di J.Lo». Arrivano le scuse (e le rose)

I commenti di Cristiano Malgioglio all'Eurovision 2022 hanno lasciato il segno. La cantante spagnola Chanel Terrero, arrivata sul podio, è finita nel mirino del paroliere che l'ha definita «Discount di Jennifer Lopez», salvo poi precisare che non voleva offenderla. Per correre ai ripari Malgioglio le ha inviato un videomessaggio di scuse che è andato in onda durante un programma tv spagnolo. La cantante ha anche ricevuto delle rose rosse.

Il commento di Malgioglio aveva scatenato polemiche sui social costringendo l'artista a intervenire nel corso della trasmissione spagnola La Hora de La 1, andata in onda il 16 maggio. La cantante era ospite del programma e ha ascoltato tutto. Malgioglio si è scusato pubblicamente in video sottolineando che non aveva intenzione di offenderla. Poi le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse.

Le scuse pubbliche di Cristiano Malgioglio a Chanel e l'invio di un mazzo di rose.



Dalla diretta di "La hora de La 1" del 17 maggio 2022.#Eurovision pic.twitter.com/xWEfjw9NpB — LALLERO (@see_lallero) May 17, 2022

«Sono qui per chiederti scusa perché credo che il mio commento sia stato mal interpretato. Non è mai stata mia intenzione offenderti e in nessun momento ho chiesto al pubblico italiano di non votarti, questo è falso. Questo non permetto di dirlo a nessuno. Ho moltissima stima di te e non mi piace quello che si dice in questo momento in Spagna. Devo dirti che sono molto triste per questa situazione, se questa cosa ti ha dato fastidio ti chiedo scusa perché non era mia intenzione farlo», è il contenuto del videomessaggio.

