Sistemare gli armadi per il cambio di stagione, ecco i trucchi per farlo senza fatica

ANCONA - L’arrivo della primavera impone di vestirsi più leggeri e, quindi, di fare il cambio stagione negli armadi. Un’operazione stressante che risparmia solo chi ha mega spazi o i modaioli che regalano o vendono i capi dell’anno scorso. Per gli altri, si salva solo chi ha metodo e sfrutta gli organizers.

Dall’Oriente

Per il metodo, non male il “Konmari”. È stato ideato dalla giapponese Marie Kondo, considerata il guru mondiale dell’economia domestica. Il suo libro sul riordino è stato tradotto in 30 lingue e tema di una serie prodotta da Netflix. Sostiene che l’ordine in casa aiuta ad avere una vita più serena e per ottenere la perfezione, dobbiamo sbarazzarsi delle cose che ingolfano. Il che vuol dire distinguere le cose inutili da quelle che servono e danno gioia. Insomma, è la logica di eliminare il superfluo. Da applicare tuttavia con cautela. Il bello dell’Italian Life Style è che abbondiamo di storie, ricordi ed emozioni ed è facile pentirsi dopo di quello che si è buttato anche se non scusa la mancanza di obiettività su quello che davvero indosseremo. Suggeriamo pertanto di buttare i capi troppo stretti, troppo piccoli, con macchie (perché se non sono state tolte prima non lo saranno più) e rovinati. Mentre, per la biancheria, buttare quella sformata, scolorita, usurata e che ha perso in elasticità.



L’abbigliamento

Comunque, l’altro lato interessante di questo metodo è che mette in primo piano l’importanza di sistemare i vestiti in verticale e come devono essere piegati. Suggerisce di raggruppare i capi secondo le tipologie, quindi, mettere insieme maglie, t-Shirts, gonne, pantaloni, camicie: di appenderli raggruppandoli per lunghezza proprio per liberare dello spazio nella parte inferiore dell’armadio e di dividere ogni categoria sempre per colore. Così si trova subito quello che si cerca. Disporre, se possibile, top, maglie in cestini magari in scatole con coperchi. Se trasparenti meglio ancora si vede subito l’interno. A proposito, esistono in commercio, scatole piatte che vanno sotto il letto. Ricordarsi infine di inserire dei divisori all’interno dei cassetti. Comodissimi per i calzini e le magliette arrotolate.



I trucchi

Poi, ci sono vari trucchetti. Ad esempio, mettere sulla stessa gruccia vestiti simili come tre camicie in cotone, in seta, tre maglie lunghe. Arrotolare degli scovolini usa e getta, quelli per pulire le pipe, in punta di grucce al fine di impedire ai vestiti di scivolare. Per non separare i completi, sfruttare le linguette delle lattine. Basta appendere la gruccia della giacca del tailleur nel primo buco della linguetta mentre nel secondo si inserisce la gruccia del pantalone o della gonna. Per trovare facilmente i foulard, mollette in plastica (non segnano) e una gruccia in acciaio od ancora usare i ganci in plastica delle tende da doccia per appendere la cintura dei jeans al bastone.

