Olio, limone e vapore per la spa fai-da-te. Ecco tutte le tecniche per rilassarsi con i prodotti di casa

ANCONA - Coccolarsi ai tempi del virus. Nel mezzo del lockdown, la voglia matta di vezzeggiarsi resta alta, complice la chiusura di spa e centri estetici e benessere. Ed ecco allora che, tra le sicure pareti domestiche, possiamo scegliere di amarci alla follia, magari riproponendo trattamenti degni di una spa in versione fai da te.

Quali? Dal viso ai piedi passando per il corpo, a voi la scelta.



Viso e capelli

La magia per il viso fa rima con pelle liscia, giovane e luminosa. L’incipit del viaggio nella spa to home comincia proprio da un semplice bagno di vapore: per farlo, è sufficiente far riscaldare una pentola di acqua, mettersi un asciugamano in testa e versare dentro l’acqua un olio essenziale come la rosa mosqueta o quello che più piace. Il risultato è da record: il vapore purifica la pelle prevenendo le rughe e migliora l’elasticità. Per proseguire il viaggio nella bellezza to home, niente di meglio che una maschera: per trovarne una particolarmente idratante basta poco. Giusto il tempo per prendere due cucchiai di miele, uno di olio di oliva e 2 cucchiai di succo di limone: fatto il mix, occorre mettere in posa il tutto per circa 15-20 minuti e poi si lava il viso. Sul fronte chioma, la fantasia trionfa.



La crescita

Se si vuole incrementarne la crescita, l’impacco della nonna è fantastico: due cucchiai di olio di oliva, due tuorli di uova e un po’ di pellicola per alimenti. Basta mescolare uova e olio, quindi cospargersi l’intera chioma con il miscuglio e avvolgere con la pellicola per almeno un’ora. Un altro impacco per avere capelli sani è quello con il cacao. In questo caso, sono sufficienti 4 cucchiai di yogurt bianco, 2 di cacao in polvere, uno di miele e mezzo cucchiaio di olio. Dopo aver mescolato il tutto, si applica sui capelli e lo si tiene per circa 30 minuti? Effetto finale? Da top-model. O quasi: capelli setosi e lucenti. Belli da morire.



Non solo viso, però. Per una pelle del corpo linda e giovane, lo scrub è fondamentale. Per questo, basta il sale grosso marino, 2 cucchiai di olio di oliva e 2/3 gocce di olio essenziale a piacere. Il preparato va conservato in frigo in un vasetto di vetro per due settimane e poi si può usare. Un altro passaggio importante per avere una pelle bella è lo spazzolamento a secco ovvero la spazzolatura fatta senza acqua con una spazzola con setole in fibra naturale. Questi movimenti particolari vanno eseguiti per circa 20 minuti, dopo la doccia preferibilmente. A questo punto, un bel massaggio a base di oli è inevitabile: ci si può limitare alle gambe partendo dal basso e cioè dalle caviglie fino all’alto. Sarebbe importante usare un olio essenziale con uno tipo quello di mandorle. Per chiudere il giro nella spa to home ecco un bel pediluvio così da sgonfiare gambe e guarire il dolore ai piedi. Per farlo, nulla di complicato: è sufficiente una bacinella con acqua calda, quindi due cucchiai di sale marino grosso , un cucchiaio di bicarbonato e 2/3 gocce di olio essenziale a piacere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA