La politica del benessere nel nostro futuro, ma il gap tra le aspettative dei popoli e le risposte dei governi tende ad aumentare

ANCONA - Siamo parte di un unicum e tutto è collegato. A questa conclusione erano già arrivati gli antichi greci e, nella fattispecie i seguaci di Platone, quando ipotizzarono un’Anima Mundi: la vitalità della natura nella sua totalità, assimilata a un unico organismo vivente. Un principio unificante dal quale prendono forma i singoli organismi che, pur articolandosi e differenziandosi, risultano alla fine legati. La pandemia ci ha ricordato che tutto è collegato e non possiamo vivere bene in un mondo infelice e degradato. Perché anche dagli altri dipendono le nostre abitudini, il nostro benessere e, ancor di più la nostra felicità.

Negli ultimi anni c’è stata una sorta di corsa a qualunque cosa che, grazie all’abnegazione personale, potesse portare un minimo di equilibrio e conforto interiore. Così, via ai corsi sull’auto-miglioramento. Via ai seminari di filosofia trascendentale o nuovi paganesimi che dovrebbero riportarci vicini alla nostra essenza. Ed è bellissimo… se non fosse che, finito di meditare o di espandere i Chakra, dobbiamo poi tornare alla vita di tutti i giorni e affrontare i problemi quotidiani. E qui sono dolori, perché quello da cui stavano cercando di fuggire, a volte di negare, ritorna in tutta la sua potenza negativa. Come fare allora? Come difendersi o, ancora meglio: come prendere in mano le redini, non solo della nostra essenza interiore ma del nostro corpo e del mondo che ci circonda?



La risposta, secondo Luigi Di Gregorio, professore aggregato di Scienza politica all’Università della Tuscia di Viterbo è piuttosto semplice: «Bisogna innanzitutto capire la contemporaneità. Se non la si capisce, la si subisce. Il malessere di oggi è prima di tutto una crisi di accountability, vale a dire una crisi di responsabilità, in termini di etica e governance. Il gap tra le aspettative del popolo - il demos - e le risposte dei governi - il kratos - tende ad aumentare da diversi decenni». Questa sofferenza, che Luigi Di Gregorio chiama “malessere democratico”, può colpire chiunque e la vediamo anche nei disturbi della personalità come per esempio il narcisismo.



Ci sono sempre più individui che vivono nella esclusiva considerazione ed esaltazione di se stessi e hanno serie difficoltà a creare relazioni stabili e basate sul rispetto dall’altro. «È una sorta - sottolinea l’esperto - di patologia autoimmune e degenerativa che si è prodotta a seguito di mutamenti fortemente voluti in tutto l’Occidente e che proseguono e si intensificano nella contemporaneità. Il malessere deriva dalla lunga transizione alla postmodernità o, per alcuni, all’ipermodernità: individualizzazione, globalizzazione, fine delle grandi narrazioni, perdita del senso sociale, crisi del sapere, delle istituzioni e delle autorità cognitive, nuove percezioni e concezioni del tempo e dello spazio, sindrome consumistica e logica dell’usa e getta, crisi delle identità e fine delle comunità solide, incremento dei non luoghi e delle gratificazioni istantanee, ritorno a logiche di folle più che di massa». La conoscenza di queste dinamiche, unita magari a un buon lavoro interiore e associato a uno stile di vita sano, non solo ci farà sentire meglio ma può permettere di cambiare, davvero, il mondo.

