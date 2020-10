Antonio Ricci positivo al coronavirus, il "papà" di Striscia la Notizia ricoverato in ospedale ad Albenga. Antonio Ricci positivo al coronavirus. Il papà di Striscia la Notizia sarebbe stato ricoverato nell'ospedale di Albenga, città in cui è nato, dopo aver manifestato i sintomi della malattia. La notizia era cominciata a circolare nel pomeriggio poi nella serata di ieri è arrivata la certezza. Non si conoscono però le sue condizioni di salute.

LEGGI ANCHE: Covid, il direttore della Stampa Giannini in terapia intensiva: «Le cose in Italia non stanno andando come avrebbero dovuto»

La conferma della malattia di Ricci, che ha da poco compiuto 70 anni, arriva da Il Secolo XIX che però rassicura che il tg satirico continuerà ad andare in onda sotto la conduzione di Ficarra e Picone. Striscia non si era fermata nemmeno durante il lockdown per scelta e volere dello stesso Ricci che aveva dichiarato di aver voluto dare il più possibile al pubblico un senso di "normalità". «Registravamo due o tre volte a settimana, poi si facevano stacchi con lanci neutri, cercando di far sembrare tutto più naturale possibile. Ora cerchiamo di tornare alla normalità stando in studio tutti i giorni. Non ci sarà il pubblico e non sarà facile per una trasmissione anche comica, ma del resto all’inizio Striscia era senza pubblico, nemmeno questa è una novità», aveva dichiarato Ricci lo scorso giugno.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche schizzano in alto: 204. Ecco le province con più contagi /La mappa del Covid in tempo reale

Ultimo aggiornamento: 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA