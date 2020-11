Iva Zanicchi torna a casa dopo il ricovero per Covid: «Grazie ai medici, li abbiamo denigrati ma sono eroi»

Una bella notizia che arriva direttamente dal profilo ufficiale di Iva Zanicchi. La cantante su Instagram annuncia di essere guarita dal Covid e di poter finalmente far ritorno a casa dopo il ricovero in ospedale.

Iva Zanicchi per l’occasione ha condiviso sul social un video girato insieme allo staff medico dell'Ospedale di Vimarcate, reparto "Tulipano Rosso": “Prima abbiamo detto che erano eroi – ha spiegato - poi li abbiamo anche denigrati, questi sono professionisti che ci curano e ci salvano la vita. Sono bravissimi, professionisti inenarrabili, questo è un reparto meraviglioso. Finalmente vado a casa. Sono felice e commossa e vi auguro buon lavoro”.

Un ringraziamento ripetuto anche nella didascalia del post: “Sono uscita dall’ospedale – ha scritto sul social - vado a casa ❤ volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI ❤ Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! ❤ e grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”.

