Giulio Golia positivo al Covid: «Ho mal di testa». Salterà la prima puntata delle Iene

Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social pochi minuti fa attraverso un video, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione televisiva de Le Iene. «Sono positivo al Covid» ha detto sui suoi social. Golia si è sottoposto al tampone dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Al momento è in quarantena.

«Sto bene, ho un leggero mal di testa per ora e spero che continui così,- ha detto Golia nel suo video -. Ma ahimé non potrò essere presente per la prima puntata delle Iene. Vi aggiornerò sul mio stato di salute, speriamo bene». Golia, come tutte le Iene, era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ottobre con lo Speciale Mario Biondo - Un suicidio inspiegabilè e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia1.

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA