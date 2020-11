Covid, Gerry Scotti torna a casa: «Sto bene, grazie a tutti»

«A casa, finalmente». Magari non abbiamo sentito la voce emozionata ma il sorriso è quello di sempre. Gerry Scotti pubblica sui social la foto dal suo appartamento, dopo i giorni difficili del Covid. Un periodo complicato, fatto di sofferenza, accompagnato a distanza dai suoi fan e dai suoi follower. E proprio al suo pubblico Gerry Scotti dedica parole di ringraziamento: «A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò»

Nei giorni scorsi si erano rincorse voci preoccupanti, anche quelle di un ricovero in terapia intensiva. «Gerry Scotti sta bene. Non è mai stato in terapia intensiva». Così aveva detto il suo portavoce smentendo le notizie di un peggioramento di salute dovuto proprio al Covid. Era stato lo stesso Gerry Scotti a dare l'annuncio della sua positività e successivamente del suo ricovero in ospedale.

