La Galleria Nazionale delle Marche riapre con De Carlo e gli arazzi raffaeleschi. Quando è obbligatoria la prenotazione

URBINO - Riapre finalmente, da oggi, anche la Galleria Nazionale delle Marche che ritorna ad incontrare il suo pubblico nelle magnifiche sale del Palazzo Ducale di Urbino. Accanto alla collezione permanente, torna ad essere visitabile la mostra fotografica ‘Spiriti. Otto fotografi raccontano l’architetto Giancarlo De Carlo’, realizzata in collaborazione con l’Isia, che sarà prorogata per tutta l’estate, e c’è grande attesa per “Sul filo di Raffaello - Impresa e fortuna nell’arte dell’arazzo” a cura di Anna Cerboni Baiardi e Nello Forti Grazzini, la mostra di arazzi raffaelleschi prevista per fine maggio, in collaborazione con i Musei Vaticani e con il Mobilier National di Parigi.

La sperimentazione

La mostra indaga sia l’apporto che il pittore fornì in questo specifico settore per il quale sperimentò invenzioni e realizzò cartoni poi tessuti nelle botteghe fiamminghe, sia la fortuna che le opere di Raffaello conobbero nel corso dei secoli nella produzione di arazzi. Nel maestoso salone del Trono, Urbino potrà esibire ben 12 grandiose tele tessute nelle migliori arazzerie europee. Un ritorno alla semi-normalità per tornare a fruire di bellezza, di cui si sentiva la mancanza: «Credo che la cosa principale in questo periodo così duro che sta attraversando tutto il mondo, sia la sicurezza e, per il nostro pubblico, è importante sapere che ogni visita si svolga nel rispetto delle norme, sia per il nostro personale che per i fruitori. - conferma il direttore Luigi Gallo - Ricominciare sarà certo più difficile, anche per i rapporti con i nostri concessionari con cui abbiamo dovuto trovare soluzioni alternative, ma era giusto così. E siamo anche molto lieti per le nostre guide che hanno necessità di lavorare: nel rispetto dei protocolli siamo contenti di rivedere chi ama il palazzo e chi lo sa raccontare».



Le modalità di accesso

Sabato e domenica la Galleria sarà aperta solo su prenotazione, ma il direttore suggerisce di prenotare anche negli altri giorni, per evitare file e lunghe attese. «Saremo molto rigorosi, come ci impone il ministero, per rispettare tutti i protocolli di sicurezza e permettere a tutti di approfittare della bellezza dei nostri musei in piena serenità».



La sicurezza

All’interno della Galleria possono entrare un massimo di 267 persone e c’è un controllo numerico che ne permette la verifica costante. Per l’estate sono previsti anche spettacoli e concerti, mentre guardando ai mesi successivi, a fine anno, nell’ambito delle celebrazioni dantesche, è in programma una mostra, curata da Luigi Gallo e Luca Molinari, sui disegni del Danteum di Terragni e Lingeri, nel rapporto con la città ideale. Una ripartenza di grandissima qualità con una elevata capacità di attrattiva nel pubblico del turismo colto.

