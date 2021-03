Corto Dorico, alle 18.30 in streaming la masterclass di Agostino Ferrente. Alle 21 il viaggio nelle terre mutate dal sisma

ANCONA - Due interessantissime dirette streaming, in questa seconda giornata di Corto Dorico numero 17. Entrambe fruibili sulla pagina Facebook del Festival e sul canale YouTube di Argowebtv.

Alle 18.30, la masterclass di Agostino Ferrente, inserita nella sezione Cinemaèrele. Ferrente è uno dei più importanti documentaristi italiani contemporanei, autore, per limitarci ai titoli più amati e premiati, di “L’orchestra di Piazza Vittorio” e “Selfie”. Converserà con gli studenti e i docenti del laboratorio di Cinemaèreale, parlerà del suo approccio al cinema ripercorrendo la sua carriera.



L’incontro

Per le 21 è invece fissato l’incontro, sempre all’interno di Cinemaèreale, “Metamorfosi dal Cratere – Storie dall’Appennino”. Con Lorenzo Montesi Pettinelli, Luca Barchiesi e i ragazzi di Furgoncinema. E gli interventi di Spi Cgil e Unicam. Presenteranno il loro documentario “Furgoncinema – Viaggio nelle terre mutate” (rimarra su Mymovies.it fino al termine del Festival). Nato come progetto di cinema solidale, “Furgoncinema” è un racconto corale realizzato dai volontari dell’associazione Aristoria, che per tre anni hanno ripreso le testimonianze di chi ha continuato a vivere nelle terre martoriate dal terremoto del 2016.

Ancora a proposito di Cinemaèreale, sino a domenica 28 su Mymovies.it sono visibili tre documentari: ”Babatunde” di Marco Mondaini (Babatunde, arrivato a Montemarciano dalla Nigeria, aiuta la squadra locale di tennis tavolo a raggiungere nuovi ed insperati traguardi); ”À Bergame” di Alessandro Rabini (tre gamers francesi si ritrovano nella Bergamo devastata dal Covid per disputare le qualificazioni ai campionati europei del videogioco Rainbow Six Siege); ”Oltre la Linea” di Caterina Fattori (una madre che pratica highline insieme a un gruppo di giovanissimi racconta il suo equilibrio tra aspettative, limiti, famiglia e passione).



Il concorso

Oggi comincia inoltre il concorso Salto in Lungo: riservato ai lungometraggi opera prima. Apre la selezione “Rosa Pietra Stella” di Marcello Sannino, disponibile per l’intera giornata su Mymovies.it (serve un accredito, l’avrete già acquistato, voglio sperare: sennò, che aspettate?). Narra la storia di Carmela. La sua lotta disperata per tenersi stretta la figlia, in una Portici multiculturale in perenne movimento.

