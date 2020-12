Il papà di Valerio Scanu morto per Covid dopo un mese e mezzo in ospedale. Tonino aveva 64 anni.

Valerio Scanu in lutto per la morte del padre. Tonino Scanu aveva 64 anni ed è morto a causa del Covid dopo un lungo ricovero. L'uomo, storico dipendente comunale de La Maddalena e conosciuto da molti perché da sempre impegnato in eventi benefici, era ricoverato da quasi un mese e mezzo nell'ospedale Mater Olbia.

A dare la notizia è il quotidiano "La nuova Sardegna". Per ora Valerio non ha commentato nulla sulla morte del papà, solo tempo fa durante una trasmissione televisia aveva spiegato che il padre si era ammalato facendo capire che le sue condizioni erano gravi e scoppiando a piangere. «Sono 11 giorni che è intubato - aveva detto ospite di "Storie italiane" -. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro».

Tonino Scanu era stato ricoverato in condizioni discrete dopo il tampone risultato positivo, poi le sue condizioni si sono aggravate sempre di più, fino a quando non c'è stato più nulla da fare.

