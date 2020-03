Coronavirus, giornalista scoppia in lacrime durante un collegamento in diretta

Ultimo aggiornamento: 15:40

La giornalista Hoda Kotb è scoppiata in lacrime durante il collegamento con Drew Brees, quarterback dei New Orleans Saints. Il giocatore di football americano ha infatti donato 5 milioni di dollari allo stato della Louisiana per combattere nell'emergenza Coronavirus . La conduttrice del Today Show, durante la puntata di venerdì, non ha trattenuto l'emozione nel raccontare quello che sta succedendo allo Stato americano colpito da molti casi di Covid-19. Hoda Kobt, nata in Louisiana, ha detto: «In realtà penso che molte cose siano contagiose, inclusa la generosità. La nostra speranza è che altre persone possano guardarti e dire: "Ehi, forse posso dare una mano anche io." Drew, ti adoriamo»