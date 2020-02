Gesto inaspettato di Silvia Toffanin nei confronti di Elodie. Fan basiti: «Ma perché?»

Elodie a Verissimo, Silvia Toffanin fa un gesto inaspettato nei suoi confronti. Fan basiti: «Ma perché?». Oggi, la cantante romana è stata ospite a Verissimo, in uno studio senza pubblico a causa del Coronavirus. Elodie ha parlato della sua esperienza a Sanremo e della sua storia d'amore con Marracash. Poi accade qualcosa.

Alla fine dell'intervista, Silvia Toffanin non avrebbe baciato e abbracciato, come fa di solito, la cantante. E su Twitter il gesto non sarebbe passato inosservato. «Perché Silvia Toffanin non ha abbracciato e baciato Elodie?». E ancora: «Elodie mandata via senza un saluto. Ma non avevano detto baciamoci?».

Qualche protesta anche per la durata: «Meno di venti minuti. Ne ho persa metà». Ma in ogni caso, i fan di Elodie sono entusiasti di vederla in tv: «Sei unica».

