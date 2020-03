Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini bloccato condurrà da Milano. I social chiedono l'arrivo di Alessia Marcuzzi

Coronavirus, Alfonso Signorini bloccato condurrà il Grande Fratello Vip da Milano. I social chiedono l'arrivo di Alessia Marcuzzi. Nessuna sospensione per il Grande Fratello Vip che andrà in onda regolarmente mercoledì sera, ma Signorini si collegherà dallo studio di Milano di CR4 – La Repubblica delle Donne, con i concorrenti reclusi nella Casa di Cinecittà e comunicherà gli ultimi sviluppi sul coronavirus.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, un altro contagio a Cingoli, è una donna di 89 anni: isolata la casa di riposo

Coronavirus e alimentazione: rischi, precauzioni e i cibi più indicati per le difese immunitarie

Dopo la decisione di Mediaset di implementare l'informazione dedicata all'emergenza Coronavirus e sospendendo programmi come Verissimo, Domenica Live e CR4, anche il Grande Fratello Vip deve fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Alfonso Signorini in seguito alle disposizioni emanate dal Governo per prevenire la diffusione del coronavirus, resterà a Milano dove vive e condurrà il reality dallo studio di CR4 – La Repubblica delle Donne. Wanda Nara e Pupo, invece, saranno in collegamento da Roma ma senza pubblico. Sui social intanto, in molti chiedono un ritorno di Alessia Marcuzzi, storica conduttrice del reality, che è residente a Roma e potrebbe sostituire temporaneamente Signorini.

Avete presente questo cast pazzesco? Ecco, immaginate la conduzione di Ilary Blasi o Alessia Marcuzzi, immaginate un Malgioglio o una Zanicchi come opinionisti, immaginate il successo bestiale.. ecco, riaprite gli occhi e capite perché sto #GFvip fa cagare. — MrLeon (@TwitMrLeon) March 3, 2020

#GFVIP @QuiMediaset_it @MediasetPlay Ho sentito l’indiscrezione di Signorini che condurrà dall’albergo, io direi almeno a tempo limitato, fino al prossimo decreto di affidare la conduzione ad Alessia Marcuzzi @lapinella che abita a Roma — Lorenzo (@Lorenzoarkt) March 9, 2020

Ma quindi mercoledì ce la mettono a condurre la Marcuzzi? No perché Alfonso che conduce dal suo albergo anche no #GFVIP — Simone (@callmesime_) March 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA