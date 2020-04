Giorgia, compleanno social: festeggia 49 anni da “spettinata”. «Lo voglio dire: a presto abbracciarci»

oi ti svegli e c’hai 49 anni! da stanotte mi state inondando d’auguri con parole del cuore che già tutto mi appare migliore, grazie, grazie! e lo voglio dire: a presto abbracciarci

da stanotte mi state inondando d’auguri con parole del cuore che già tutto mi appare migliore, grazie, grazie! e lo voglio dire: a presto abbracciarci🥂 pic.twitter.com/QccdHiJTT9 — giorgia (@Giorgia) April 26, 2020

«P». Non solo un compleanno particolare, per via della quarantena imposta dal. Ma peranche la foto lo è. Scapigliata, spettinata, acqua e sapone. La cantante romana festeggia così su Twitter. «Auguri pischellissima», scrive. «Auguri super Giorgia», il tweet di Claudio Coccoluto. Datantissimi gli auguri dei colleghi, ma anche dei tanti fan dell'artista di “E poi".