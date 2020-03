Mattino 5 si ferma. Ecco chi sostituirà Federica Panicucci «Spero di tornare presto» Da lunedì 16 marzo Federica Panicucci non sarà più alla guida di Mattino 5 che cambia veste. Una sospensione temporanea dovuta all'emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Antonio Zequila non si sente bene: paura nella casa, ecco cosa è successo

Nuovi stravolgimenti di palinsesto in casa Mediaset. L'emergenza Coronavirus cambia gli equilibri anche in tv. Dopo le sospensioni di numerosi programmi sia in rai che in Mediaset arrivano nuovo aggiornamenti.

Con un comunicato stampa Mediaset annuncia la sospsensione di Mattino 5 - il programma in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Canale 5 - che cambia veste: «il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: “Mattino 5-Speciale Coronavirus”». Non ci sarà più Federica Panicucci che ha salutato il pubblico sui social così: «Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui♥️».

Al suo posto da lunedì 16 marzo vedremo solo il giornalista Francesco Vecchi. Cambio anche per Forum e Avanti un altro che da lunedì andranno in replica.

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA