​I Colori della Musica: due palcoscenici per un unico show a Corinaldo

CORINALDO - Lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro inaugura il cartellone 2020/2021 con un concerto “sdoppiato”, in diretta da due palcoscenici in due differenti città. L’evento è il primo appuntamento di stagione con il “teatro onlife”, il teatro del futuro, una nuova concezione di fare e proporre spettacoli al pubblico in un particolare momento storico caratterizzato dalla crisi della pandemia.

Il “teatro onlife” è l’idea che fa uscire dalla paura, che rimette la cultura al centro dell’esistenza, che porta il pubblico a teatro e il teatro al pubblico, unendo artisti e spettatori qui, là, comunque e altrove proprio quando la maggior parte dei teatri sono costretti a chiudere, a sospendere la programmazione per l’emergenza sanitaria.

Con questa concezione, mercoledì 28 ottobre alle ore 21, si apre la stagione del teatro di via Orcagna 2, con uno show che si articolerà contemporaneamente al Teatro No’hma di Milano e al Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo.

I Colori della Musica: due palcoscenici per un unico show è un concerto della Colours Jazz Orchestra & Monia Angeli, preceduto da un prologo sul Tempo e sullo Spazio affidato a Maddalena Crippa e Giovanni Crippa. Sul palcoscenico milanese vedremo venti elementi della band insieme a Monia Angeli e Giovanni Crippa. A Corinaldo invece ci saranno altri sette musicisti della formazione e Maddalena Crippa.

“Durante il lockdown dei mesi scorsi – spiega Livia Pomodoro, direttrice artistica dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro - “il nostro teatro non si è mai fermato, ma ha continuato la sua programmazione potenziando il proprio servizio streaming e le produzioni delocalizzate, coinvolgendo artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo, offrendo al pubblico la possibilità di seguirci anche a distanza. Il nostro impegno ha portato a 90.000 affiliazioni”.

I Colori della Musica: due palcoscenici per un unico show è un appuntamento con lo swing, da quello classico ai giorni nostri, in un viaggio dall’America all’Europa per omaggiare i più grandi di sempre. Lo spettacolo è anche un appuntamento con il tema della nuova stagione dello Spazio Teatro No’hma, dedicata a “Il Tempo, lo Spazio, l’Umanità”. Una riflessione sulla realtà emotiva dell’Uomo: il Tempo come misura della nostra esistenza in un contesto complesso e in rapida evoluzione; lo Spazio come connessione delle nostre vite con quelle degli altri.

Il concerto inaugurale si terrà con le modalità previste, in streaming e onlife, ovviamente senza la presenza del pubblico in sala, ma aperto a chiunque voglia collegarsi al sito del teatro, nohma.org.

