“Uno sguardo dal ponte” di Miller con Sebastiano Somma mattatore

CORINALDO - Sebastiano Somma è in scena con “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller per la regia di Enrico Maria Lamanna, al Teatro Goldoni di Corinaldo venerdì 7 febbraio alle ore 21,15. “Uno sguardo dal ponte” scritto nel 1955, considerato tra i più importanti testi della drammaturgia americana del Novecento, riprende la vera storia di una delle pagine più drammatiche del sogno americano vissuto da milioni di italiani, volati in America alla ricerca di un futuro migliore. Miller racconta la miseria degli immigrati italiani, l’incapacità di comprendere un sistema di leggi che ritengono differente dall’ordine naturale delle cose. Lo spettacolo è prodotto da Immaginando Production. La traduzione è di Masolino D’Amico, le musiche di Pino Donaggio. Nel cast con Somma gli attori Roberto Negri, Matteo Mauriello, Cecilia Guzzardi, Sara Ricci, Edoardo Coen, Andrea Galatà, Antonio Tallura. Le scene sono di Massimiliano Nocente, i costumi di Ilaria Carannante, il disegno luci di Stefano Pirandello. Regia di Enrico Maria Lamanna.

Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo dalle 20 (a 18 euro per il primo settore, 15 euro per il secondo, con riduzioni rispettivamente a 15 euro e a 12 per ragazzi fra 16-30 anni e per possessori della Carta del Donatore Avis). Obbligatoria la prenotazione entro oggi. Info: 3386230078. © RIPRODUZIONE RISERVATA