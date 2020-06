Il jazzista Samory con la sua tromba ora conquista anche la Grande Mela

CORINALDO - Un brano ispirato ai giorni di isolamento. E un disco uscito lo scorso 3 aprile. Michele Samory spopola anche a New York. “Senza di te” è il nuovo inedito dell’artista di Corinaldo, registrato assieme alla sua band nella modalità “homemade”. E ad agosto presenterà il disco “Jazzy Mike Around the World” al festival Corinaldo Jazz.

Sette musicisti, ognuno rinchiuso nelle quattro mura di casa: Michele Samory (tromba, voce e cori), Riccardo Federici (sax alto), Manuele Montanari (basso), Fabrizio Moretti (chitarra), Elisa Tremamunno (violino), Tommaso Sgammini (piano) e Lorenzo Marinelli (batteria). E’ questa la formazione che ha inciso il brano “Senza di te” e l’ha messo online riscuotendo un grande successo. «Era appena cominciata la quarantena – racconta Michele – e mi sono seduto imbracciando la chitarra. Mi è venuta in mente una melodia e il pensiero era ovviamente rivolto a quello che tutti abbiamo vissuto in questi giorni». L’isolamento, per molti, artisti ha stimolato la creatività. Infatti in molti hanno dato vita ad espressioni di vario genere, soprattutto in musica. E l’unico modo per poter continuare a suonare con la propria band è stato quello di connettersi tramite piattaforme digitali e registrare ciascuno la propria partitura. «Siamo contenti di vedere che la canzone ha riscosso un buon successo – racconta Samory – ma sogniamo di tornare ad esibirci nella maniera tradizionale».

E in un momento in cui gli spostamenti erano ancora proibiti, non c’è stato altro da fare che affidarsi al web o alle radio. Così Michele è stato anche intervistato da Radio Icn, un’emittente italiana che trasmette a New York. «È stata una bella soddisfazione – racconta il musicista – non me l’aspettavo. Ho potuto parlare della mia attività artistica e portare un contributo ai nostri connazionali che vivono nella Grande Mela». Per Michele la musica è una ragione di vita. Una grande passione trasmessa dal nonno, trombettista anche lui. «E’ stato lui a farmi ascoltare lo swing degli anni ‘50 – continua Michele – ne sono stato subito folgorato. E infatti si sente anche nel brano che ho scritto per la quarantena». “Senza di te” è una canzone dal sapore doo-wop, con una chiara matrice anni ‘50 e sfumature swing. In pieno stile Summer Jamboree, verrebbe da dire. «Proprio così – conferma – e infatti al Summer Jamboree mi sono esibito con un’altra formazione: Rudy Valentino e i Baleras».

Intanto è disponibile su tutte le piattaforme online il nuovo album di Michele Samory, "Jazzy Mike around the world". Una speranza di portare le canzoni dell'album fuori dai confini italiani? «Assolutamente sì – spiega Michele – il disco è interamente cantato in inglese e ha un sapore internazionale, perché nella nostra idea iniziale c'era proprio l'intento di poter andare a suonare anche fuori dall'Italia. Purtroppo il periodo è quello che è, ma la speranza di tutti è che si ritorni a vivere la musica dal vivo come un tempo».