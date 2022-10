CORINALDO - Presentata a Corinaldo l’edizione 2022 di Halloween, la festa delle streghe, evento di fine ottobre (dal 28 al 31) arrivato all’edizione XXIII. Erano presenti il sindaco Gianni Aloisi con il vice Luca Olivieri e l’assessore alla Cultura e Turismo Francesco Spallacci. Gli organizzatori della Pro loco erano rappresentati dal presidente Massimo Gradoni, dal vice Livio Scattolini e dal segretario Cristina Baruffi.

Il programma

I punti salienti del programma sono stati illustrati dal presidente Gradoni. Dopo i due anni di pausa per il Covid, si è voluto ripartire combinando gli elementi della festa ormai consolidati con alcune novità di sicuro interesse, con un occhio particolare alle relazioni con il territorio. Particolare attenzione ai più piccoli con un laboratorio teatrale che partirà lunedì 24 con le quinte elementari degli istituti scolastici di Corinaldo e Pianello di Ostra. Dal laboratorio nascerà uno spettacolo che andrà in scena venerdì 28, giorno di apertura della festa. Ancora per i piccoli ci saranno animazioni e laboratori (in collaborazione con Corilab) tutti i quattro giorni dell’evento. La mascotte Zucchino, molto amata dai piccoli, sarà sempre presente nei luoghi della festa. Altro elemento importante della quattro giorni sarà la musica. Verrà allestito uno spazio dedicato alle band locali e nelle taverne e nei punti ristoro saranno organizzati dj set. La musica anni ’90 sarà protagonista dello spettacolo di Radio Studio+ in programma venerdì 28 sul palco di Piazza Il Terreno. Sabato 29, ancora al Terreno, ci sarà il noto attore Marco Bocci nell’inedita veste di disc jockey. Domenica 30 un interessante momento di riflessione “Tecnologia o Sport: quale mezzo collega realmente i giovani?” con Alexandra Cucchi, psicologa dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, e Maurizio Iorio, cronista ed ex calciatore. Un incontro rivolto alle famiglie, coordinato dal dirigente scolastico Simone Ceresoni. Sabato e domenica passeggiata alla scoperta del territorio organizzata in collaborazione con l’associazione PerTerra.

Un one man show

Altri appuntamenti domenica 30 con un one man show di Michele Tomatis, e lunedì Halloween Day nel pomeriggio per i bambini seguito dal concerto degli Shampisti e dj set di Radio Studio+ a chiusura dell’evento.