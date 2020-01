Conto alla rovescia per il concerto dei Negrita al teatro delle Muse di Ancona

Ultimo aggiornamento: 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano le celebrazioni dei Negrita . Il 27 gennaio 2020 la band è attesa in concerto al Teatro delle Muse di Ancona con la tappa marchigiana del nuovo tour, La Teatrale + Reset Celebration, naturale proseguimento dei due recenti giri teatrali, caratterizzati da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica.Il concerto di Ancona è infatti parte della serie di date che riporterà la band on the road (inizio tour 18 gennaio 2020 da Arezzo), per concludere idealmente il percorso iniziato con la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo.Il live li vedrà nuovamente indossare la particolare veste della reinterpretazione acustica dei successi più conosciuti, insieme a qualche piccola perla nascosta. Saranno diversi gli estratti da Reset, album campione di vendite, che quest'anno festeggia 20 anni e che, per l'occasione, sarà ristampato (per la prima volta anche in vinile).LEGGI ANCHE: