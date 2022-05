Concertone primo maggio a Roma, lo slogan è "La pace". Ambra si commuove. La scaletta dei cantanti

Concertone primo maggio: a Roma folla e grande entusiasmo fino a notte fonda per il tradizionale concertone.

«Lo slogan di oggi è lavorare per la pace» ribadisce con fermezza Ambra Angiolini dal palco del Primo maggio di cui è conduttrice, assime a Bugo. Nell'apertura del serale, la conduttrice ha recitato un monologo sul tema pace vista nel quotidiano, facendo un elenco di tante vittime che hanno subito violenze domestiche e non. Nel parlare di casi come Manuel Bortuzzo, Marco Vannini e molte donne che sono state aggredite da colpi di pistola, pugni e schiaffi, Ambra si è commossa e ha urlato: «Dobbiamo impegnarci tutti per la pace».

APPROFONDIMENTI IL CASO Fedez, polemica sul Concertone Primo Maggio: «Avrei voluto... IL CASO Bugo, t-shirt pro Russia al Concertone? Lui replica: «Follia,... COMMOZIONE Concertone, Ambra Angiolini commossa per il monologo sulla pace:... LE CRITICHE Bugo al Concertone presentatore per un giorno. Fan impazziti:...

Il tema della pace punta i fari anche sul conflitto in Ucraina, bombardata dai russi da ormai 2 mesi. Ed è proprio sulla scia di questo slogan che, a dare il via alla maratona musicale, che torna in una piazza San Giovanni già gremita dopo due anni di pandemia, il gruppo ucraino dei Go_A con alcuni rifugiati che hanno lanciato un messaggio di pace nelle loro lingue prima di intonare Imagine di John Lennon.

«Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un messaggio di pace - ha detto una delle cantanti -. Quello che abbiamo detto non lo avete capito ma lo conoscete a memoria, lo ha scritto un inglese tanti anni fa. La musica è linguaggio che ci unisce da sempre». E ancora: «La libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e non possono prescindere dalla parola rispetto. Ma c'è un diritto in serio pericolo, un diritto in meno: la pace. Per questo Cgil, Cisl e Uil hanno voluto questo messaggio: Al lavoro per la pace». Si commuove Ambra Angiolini, alla conduzione del Concertone per la quinta volta consecutiva, salutando il pubblico che non si è fatto fermare dal meteo incerto.



Il via della maratona è tutto dedicato alla guerra in Ucraina e la showgirl e attrice indossa un maglione con i colori del Paese martoriato, giallo e blu. «Facciamo sentire il male che fa, invochiamo una sacrosanta pace in Ucraina. Ma c'è anche un'altra guerra che non abbiamo terminato e che ha ucciso negli ultimi mesi 189 persone», ricorda Ambra, facendo riferimento alle morti sul lavoro.

Fedez, polemica sul Concertone: «Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso»

Ornella Vanoni: «Mi hanno sempre detto che il Primo Maggio non era per me»

A 87 anni Ornella Vanoni fa il suo debutto sul palco del Concertone a Roma. «Mi hanno sempre detto che il Primo Maggio non era per me - dice -. È la festa dei lavoratori, ma dall'inizio dell'anno sono morte circa 200 persone. È un dolore immenso, gli operai sono stanchi, gli orari di lavoro sono tremendi». E poi ha intonato il brano Costruzione di Chico Buarque, «non è rock, non è pop, ma è una canzone sulla gente che muore».

CONCERTONE PRIMO MAGGIO: I CONDUTTORI

A presentare il concertone di Piazza San Giovanni ci sarà ancora una volta Ambra, ormai volto storico della manifestazione. Accanto a lei Bugo, almeno nella prima parte della serata. Per l'attrice si tratta del quinto "concertone" consecutivo.

CONCERTONE PRIMO MAGGIO: LA SCALETTA DEI CANTANTI

Sono molti i volti noti della musica che si alterneranno sul palco di Piazza San Giovanni in questa nuova edizione del Concertone. Ecco la scaletta dei protagonisti che si esibiranno:

GO_A

BANDABARDÒ con CISCO (In Patagonia – Manifesto – I Cento passi)

GERO RICCIO, vincitore del Contest ANAS (Luci rosse Luci blu)

SINKRO (Domani)

GIORGIENESS, vincitrice dell’1M NEXT 2022 (Mostri)

MIRA, vincitrice dell’ 1M NEXT 2022 (Morire con te)

Mille, vincitrice dell’ 1M NEXT 2022 (Sì, signorina)

RAMONA FLOWERS (California)

MOBRICI (Un bacio)

BIGMAMA (Poker)

CLAVER GOLD (Il tanco dei paperi)

HU (Avec Moi)

ROVERE (La libertà)

VV (Antidoto)

ANGELINA MANGO (Walkman)

MR. RAIN (Fiori di Chernobyl – Crisalidi)

FASMA (Ma non erano te – Bimbi sperduti)

DEDDY con CAFFELLATTE (Non mi fa dormire)

MECNA

BRESH

RANCORE

PSICOLOGI

VENERUS

COMA_COSE

LE VIBRAZIONI

Dalle ore 20 in serata:

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

MAX PEZZALI

ARIETE

COEZ

ORNELLA VANONI

NOTRE DAME DE PARIS

MARCO MENGONI

CARMEN CONSOLI

TOMMASO PARADISO

RKOMI

LUCHÈ

LUCA BARBAROSSA con gli EXTRALISCIO

MARA SATTEI

GAZZELLE

FABRIZIO MORO

ENRICO RUGGERI

LE VIBRAZIONI

MACE con JOAN THIELE, VENERUS, GEMITAIZ e COLAPESCE

Ultimi ad essere annunciati Gazzelle e Riccardo Cocciante, quest'ultimo insieme al cast di Notre Dame de Paris. Poi le vincitrici del contest per gli emergenti, 1MNext, Giorgieness, Mille e Mira.

IL CONCERTONE DOVE VEDERLO IN TELEVISIONE E RADIO

Il concertone sarà trasmesso a partire dalle 15.30 su Rai3, radio2, Rai Play e Rai Italia via alla diretta.

IL CONCERTONE, I TRASPORTI

A causa del Concertone del primo maggio saranno chiuse al traffico viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto. Chiuse anche, ma dalle 15.00 le stazioni Manzoni metro A e San Giovanni metro A e C. Si potranno utilizzare in alternative le stazioni Vittorio Emanuele e Re di Roma.

Orario festivo sull'intera rete con prolungamento dell'orario delle linee metro A-B/B1-C sino alle ore 1.30.

Ultimo aggiornamento: 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA