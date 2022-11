Concerto da urlo allo Sferisterio: con i Simply Red tornano ​gli splendori degli anni '80

MACERATA - Colpo grosso per lo Sferisterio di Macerata: annunciata la data evento, il 28 giugno 2023, dello storico gruppo Simply Red, la band guidata da Mick Hucknall che ha segnato gli anni '80 e '90.

Dopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa, i Simply Red annunciano oggi una serie di spettacoli estivi europei per il 2023. Cinque le date italiane: 27 giugno a Trani (Piazza Duomo), 28 giugno a Macerata (Sferisterio), 1 luglio a Lucca (Lucca summer festival), 3 luglio a Marostica (Marostica Summer Festival) e 4 luglio a Torino (Sonic Park Stupinigi). Le 29 date europee vedranno i Simply Red esibirsi in 11 paesi e ad eseguire tutti i loro successi per confermare la loro reputazione come uno dei migliori live di oggi. «Io e la band non vediamo l'ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è tutto incentrato sul groove. Get on down!», dice Mick Hucknall. Il pubblico italiano potrà ascoltare tutti i loro classici più amati, tra cui "Stars", "Holding Back The Years", "Fairground" e "Money's Too Tight To Mention". Mick Hucknall è il cantautore e bandleader dei Simply Red sin dall'inizio nel 1985, aiutato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L'attuale formazione è la stessa dal 2003 e in questo nuovo tour suonerà tutte le principali hits del gruppo. «Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo», dice Mick.