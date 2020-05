Questo distanziamento sociale ci mette in difficoltà perché noi abbiamo bisogno del contatto fisico. Quindi io vi abbraccio sperando di poterlo fare presto fisicamente.



Ultimo aggiornamento: 21:18

Concerto Primo Maggio, Vasco Rossi: «Vi abbraccio sperando di poterlo fare presto fisicamente». Dopo il monologo di Ambra Angiolini l'anteprima del concerto quest'anno in edizione speciale a causa dell'emergenza coronavirus , è affidata a Vasco Rossi.L'anteprima dell'edizione straordinaria del Concertone del Primo Maggio ,condotta da Ambra Angiolini, è affidata a Vasco Rossi. Il cantante a mandato un rwm mentre in sottofondo si sentivano le note di uno dei suoi più grandi successi "Un senso". «Sono qui per abbracciarvi tutti virtualmente. Questo distanziamento sociale è una formula un po' brutta da dire. Visto che non possiamo stare in piazza tutti insieme lo facciamo virtuale. Questo distanziamento sociale ci mette in difficoltà perché noi abbiamo bisogno del contatto fisico. Quindi io vi abbraccio sperando di poterlo fare presto fisicamente».Dopo il mesasggio sono andate in onda le immagini dei concerti di Vasco, quando si poteva ancora andare ai concerti e stare tutti insieme a cantare: «Voglio trovare un senso a questa sera, Anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, Anche se questa vita un senso non ce l'ha».