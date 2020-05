Concerto Primo Maggio, la battuta di Zucchero impazza sui social: «2020 stringi il cu**o e stringi i denti»

#Zucchero ci ha regalato una grande massima



"2020 stringi il culo, stringi i denti" #1M2020 — Francesca Fasolino (@Fra_fas) May 1, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Tra gli ospiti della trentesima edizione delorganizzato da CGIL, CISL e UIL con Adelmo Fornaciari in arte Zucchero in collegamento con Ambra Angiolini su Rai3.LEGGI ANCHE:«Per uno come me che è sempre in giro è dura stare isolati. Di solito ci sto due o tre mesi all’anno, invece se ci dovrò stare per un anno...(ride ndr)». In collegamento da casa sua, parlando con Ambra,ha ricordato quante persone a causa dell'emergenza coronavirus sono rimasti a casa, tra tecnici , fonici ecc, si parla di circa 60 - 80 persone. La domanda è d'obbligo, cosa faràal termine della quarantena: «Tornerò in tour, anche a piedi» ha risposto e poi ha chiuso il collegamento con una battuta che ha fatto scoppiare a ridere la presentatrice:. Battuta che ha fatto impazzire il web.