"Disordine", ricerca di equilibrio nell'ultimo disco di Brualdi. Oggi a Bagni Elisa alle 19 la presentazione, apre il set l’esibizione di Asult Matters

PESARO - Anteprima per “Disordine”, il nuovo album di Guido Brualdi, a Bagni Elsa (tra Fano e Pesaro), questa sera (8 giugno) alle 19, preceduto dall’esibizione di Asult Matters. Dopo “Estinzione 666”, il disco di esordio del musicista e fumettista pesarese con canzoni intime e viscerali ispirate da una sincera preoccupazione per lo stato ambientale del nostro pianeta, “Disordine” è una ricerca di equilibrio in tempi incerti, che si concretizza in un lavoro complesso ed eterogeneo che accosta riflessioni acustiche a sperimentazioni elettroniche e a sfoghi profondamente distorti.



Lo spaesamento

Qui, le canzoni toccano, in molti modi diversi, il concetto di spaesamento, comune a una giovane generazione che si è trovata per un paio d’anni chiusa nella propria stanza. Una stanza che, inevitabilmente, è ben presto diventata disordinata, caotica, disfunzionale proprio come i rapporti e la routine di chi la abita. Per un fumettista che scrive canzoni, o viceversa, un lavoro in cui creare mondi a tempo pieno, tutto questo Caos (la buffa figura nell’artwork ne è in un qualche modo l’Avatar) non poteva che essere imbrigliato in una forma d’arte. Musicista, fumettista e illustratore, Guido è un artista assai originale: ha 24 anni ascolta musica strana e si veste fuori moda, si descrive timido ed introverso ma non perde mai l’occasione per salire su un palco, o per raccontare della sua vita nei propri fumetti. È del 2021 infatti “Stagione” un fumetto scanzonato, che racconta della prima storia d’amore, estiva e folgorante, con tono leggero, anche questo presentato da Brualdi in forma di concerto. «A parte la parentesi con Stagione, fumetto che ha fatto uscire anche due miei singoli», racconta «con Disordine si torna un po’ al mio universo personale, dopo i temi universali trattati in Estinzione 666. Sono canzoni nate l’estate scorsa, quando mi sono ritrovato davanti al fatto che ero finalmente riuscito a pubblicare un mio fumetto con un grande editore, coronando un sogno che coltivavo dai miei 14 anni».

Era questa quindi la sensazione di “spaesamento”, oltre ai due anni della pandemia: «Più che altro, dopo aver coronato un sogno così, mi sono chiesto: e ora? E poi c’è l’esperienza in questo mondo dell’editoria e non è un caso che la prima canzone che ho composto di Disordine sia proprio “Sistema” che racconta la sensazione di quando vuoi raggiungere un obiettivo con tutte le tue forze e quando ci sei dentro tutto perde di senso. Volevo comprendere meglio questo mio percorso e a mano a mano sono nate tutte le altre canzoni che mi piace definire come foglietti accartocciati nella mia stanza». Ma i lavori di Brualdi non sono mai fine a sé stessi, c’è un fil rouge sia nella forma che nei contenuti: ad Estinzione era legato un fumetto, qui il packaging è composto da un poster con i testi dei brani.

«Mi piace cercare storie e mi piace farle continuare. Il personaggio di Estinzione che si dava un pugno in una testa fatta di roccia, in Disordine si è liberato della roccia e quindi si è evoluto, come il mio sound: qui c’è un po’ più di sperimentazione e ho giocato di più con distorsori ed elettronica». Così come nel nuovo album, Guido giocherà anche con le sue performance dal vivo, sempre un divertente mix tra musica e fumetti.

